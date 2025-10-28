Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു

നാല് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി. മുരാരി ബാബുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) റാന്നി കോടതിയില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില്‍ എത്തിച്ചു.

Published

Oct 28, 2025 7:13 pm |

Last Updated

Oct 28, 2025 7:13 pm

പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതി മുരാരി ബാബുവിനെ നാല് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു. ഇതോടെ മുരാരി ബാബുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) റാന്നി കോടതിയില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില്‍ എത്തിച്ചു.

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുരാരി ബാബുവിനെ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളിലൊരാളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയോടൊപ്പം എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഈമാസം 30നാണ് പോറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു

National

ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എയർ ഇന്ത്യ ബസിന് തീപിടിച്ചു; ബസ് കത്തിയമർന്നത് വിമാനത്തിന് തൊട്ടരികെ 

Kerala

നേതാക്കളാണ് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ അനൈക്യമുണ്ടാക്കുന്നത്; തുറന്നടിച്ച് കെ സുധാകരന്‍

National

ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് പരീക്ഷണം തുടങ്ങി; ഡല്‍ഹിയില്‍ കൃത്രിമ മഴ പെയ്യാന്‍ സാധ്യത

Kerala

പി എം ശ്രീ: വിട്ടുവീഴ്ചക്കില്ലാതെ സി പി ഐ; നാളത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കില്ല

Kerala

അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം: സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ്-ഐ സി എം ആര്‍ സംയുക്ത ഫീല്‍ഡുതല പഠനം ആരംഭിച്ചു

National

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം