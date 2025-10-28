Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു
നാല് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി. മുരാരി ബാബുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) റാന്നി കോടതിയില് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില് എത്തിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതി മുരാരി ബാബുവിനെ നാല് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. ഇതോടെ മുരാരി ബാബുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ് ഐ ടി) റാന്നി കോടതിയില് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില് എത്തിച്ചു.
ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുരാരി ബാബുവിനെ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളിലൊരാളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയോടൊപ്പം എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഈമാസം 30നാണ് പോറ്റിയുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്.
