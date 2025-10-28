Kerala
പി എം ശ്രീ: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ യു ഡി എസ് എഫ് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാവിവത്കരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് യു ഡി എസ് എഫ് പ്രതിഷേധമെന്ന് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര്
തിരുവനന്തപുരം | പി എം ശ്രീ പദ്ധതിയില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഒപ്പിട്ടതില് പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി എസ് എഫ് നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് നടത്തും.
ഇന്നലെ ചേര്ന്ന പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാര്ഥി സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് തീരുമാനമെടുത്തത്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാവിവത്കരിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് യു ഡി എസ് എഫ് പ്രതിഷേധമെന്നും കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര് പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വീടിന് മുന്നില്വെച്ച് കാറിന് തീപ്പിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു
Kerala
തൃശൂരില് ആഫ്രിക്കന് പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു
International
യു എസില് വിമാനയാത്രക്കിടെ കൗമാരക്കാരെ ഫോര്ക്ക് കൊണ്ട് കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ചു; ഇന്ത്യന് പൗരന് അറസ്റ്റില്
International
കെനിയയില് ചെറുവിമാനം തകര്ന്ന് വീണ് 12 മരണം
Kerala
പി എം ശ്രീ: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ യു ഡി എസ് എഫ് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്
Kerala
കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാല ഡി എസ് യു തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഗുരുതര ക്രമക്കേട്; റിപോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ച് അന്വേഷണ സമിതി
Kerala