വാളയാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നുപേര്‍ കൂടി കസ്റ്റഡിയില്‍

ഒളിവിലുള്ള പ്രതികള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതം. ഇവര്‍ കീഴടങ്ങുന്നതിനായി ബന്ധുക്കളില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിവരികയാണ് എസ് ഐ ടി.

Dec 24, 2025 8:55 am |

Dec 24, 2025 8:55 am

പാലക്കാട് | വാളയാര്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതക കേസില്‍ മൂന്നുപേര്‍ കൂടി കസ്റ്റഡിയില്‍. ഇവരിലൊരാള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്ന് പോലീസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞു.

ഒളിവിലുള്ള പ്രതികള്‍ക്കായി പ്രത്യേക അന്വേഷണം സംഘം (എസ് ഐ ടി) തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ കീഴടങ്ങുന്നതിനായി ബന്ധുക്കളില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിവരികയാണ് എസ് ഐ ടി.

കേസില്‍ ഏഴ് പ്രതികളാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. എട്ടുപേര്‍ കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

 

