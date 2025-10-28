Kerala
വിദ്യാര്ഥിനിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; സ്വകാര്യ ബസ് കണ്ടക്ടര് അറസ്റ്റില്
കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
പത്തനംതിട്ട | ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ പരിചയപ്പെട്ട് അടുപ്പത്തിലായ പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ഥിനിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം കാട്ടിയ സ്വകാര്യ ബസ് കണ്ടക്ടര് അറസ്റ്റില്. മാവേലിക്കര തഴക്കര സ്വദേശിയായ പുത്തന്പറമ്പില് സുധി (26)യെയാണ് ആറന്മുള പോലീസ് പോക്സോ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കുട്ടിയുടെ മൊഴി പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. ആറന്മുള പോലീസ് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് വിഷ്ണു അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്കി. കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
—
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kuwait
വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയ ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളില് ജി പി എസ് ഉപകരണങ്ങള് ഘടിപ്പിക്കും
Kerala
എക്സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിനുകള്ക്ക് തിരൂരില് സ്റ്റോപ്പും കഞ്ചിക്കോട്ടെ കണ്ടയിനര് ഹബ്ബും; പരിഗണനയിലെന്ന് സതേണ് റയില്വെ
Kerala
വിദ്യാര്ഥിനിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; സ്വകാര്യ ബസ് കണ്ടക്ടര് അറസ്റ്റില്
Kerala
സ്മാര്ട്ട് കൃഷിഭവനിലൂടെ മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കും; കാര്ഷിക മേഖലയില് 2023-2024 വര്ഷം കേരളത്തിന് 4.65 ശതമാനം വളര്ച്ച: മന്ത്രി പി പ്രസാദ്
Kerala
വീടിന് മുന്നില്വെച്ച് കാറിന് തീപ്പിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു
Kerala
തൃശൂരില് ആഫ്രിക്കന് പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു
International