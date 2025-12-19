Connect with us

National

ബെംഗളുരുവില്‍ നിന്നും കോഴിക്കോടേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് കത്തിനശിച്ചു; ആര്‍ക്കും പരുക്കില്ല

ബസിന്റെ് മുന്‍ഭാഗത്ത് തീ പടരുകയായിരുന്നു. യാത്രകാരുടെ ഫോണ്‍, പാസ്‌പോര്‍ട്ട് എന്നിവ അപകടത്തില്‍ കത്തിനശിച്ചു.

Published

Dec 19, 2025 8:18 am |

Last Updated

Dec 19, 2025 8:18 am

മൈസൂര്‍|ബെംഗളുരുവില്‍ നിന്നും കോഴിക്കോടേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് കത്തിനശിച്ചു. മൈസൂരിന് സമീപം നഞ്ചന്‍ഗോഡില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം. 44 യാത്രക്കാരാണ് ബസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആര്‍ക്കും പരുക്കില്ല. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നും കോഴിക്കോടേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎല്‍ 15 എ 2444 എന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ആണ് പൂര്‍ണമായും കത്തി നശിച്ചത്.

ഡ്രൈവറുടെയും കണ്ടക്ടറുടെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് യാത്രക്കാരെ ബസില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ബസിന്റെ് മുന്‍ഭാഗത്ത് തീ പടരുകയായിരുന്നു. യാത്രകാരുടെ ഫോണ്‍, പാസ്‌പോര്‍ട്ട് എന്നിവ അപകടത്തില്‍ കത്തിനശിച്ചു. യാത്രക്കാരെ മറ്റ് ബസുകളിലായി കയറ്റി വിട്ടു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

വി ബി ജി റാം ജി തൊഴിലുറപ്പ് ബില്‍ രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: കേസ് രേഖകള്‍ വേണമെന്ന ഇഡി അപേക്ഷയില്‍ വിധി ഇന്ന്

Kerala

ഗര്‍ഭിണിയെ മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവം: എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപചന്ദ്രന് സസ്പെന്‍ഷന്‍

National

ബെംഗളുരുവില്‍ നിന്നും കോഴിക്കോടേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് കത്തിനശിച്ചു; ആര്‍ക്കും പരുക്കില്ല

From the print

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഹ്ലാദം: മത സംസ്‌കാരങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നത് അപലപനീയം: സമസ്ത

From the print

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം: ഒന്നാംഘട്ടം വിജയകരം; അടുത്തഘട്ടം ജനുവരിയില്‍

From the print

എസ് ഐ ആര്‍ കരട് പട്ടിക 23ന്; 24.81 ലക്ഷം പേര്‍ പുറത്ത്