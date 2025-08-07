Education
സഅദിയ്യ ലോ കോളജ്: 13ന് അഡ്മിഷന് ആരംഭിക്കും
പഞ്ചവത്സര ബി എ എല് എല് ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം കോഴ്സ് ആണ് ഈ വര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നത്
കാസര്കോട് | കണ്ണൂര് യൂനിവേഴ്സിറ്റി പുതുതായി അഫിലിയേഷന് നല്കിയ സഅദിയ്യ ലോ കോളജില് 2025-26 വര്ഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. പഞ്ചവത്സര ബി എ എല് എല് ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം കോഴ്സ് ആണ് ഈ വര്ഷം ആരംഭിക്കുക. കേരള എന്ട്രന്സ് കമ്മീഷണര് അലോട്മെന്റ് അനുവദിക്കുന്ന 30 സര്ക്കാര് മെറിറ്റ് സീറ്റും 30 മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുമാണ് അഡ്മിഷന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പഞ്ചവത്സര ബി എ എല് എല് ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം കോഴ്സ് ആണ് ഈ വര്ഷം ആരംഭിക്കുക. കേരള എന്ട്രന്സ് കമ്മീഷണര് നടത്തുന്ന രണ്ടാംഘട്ട അലോട്മെന്റ് നടപടികളില് സഅദിയ്യ ലോ കോളജിലെ 30 സര്ക്കാര് മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച വരെ അര്ഹരായ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഓപ്ഷന് രജിസ്ട്രേഷന് നടത്താവുതാണ്. 30 മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് നടപടികള് ഈ മാസം 13 മുതല് ആരംഭിക്കും.
സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തില് അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് തുടക്കം കുറിച്ച സഅദിയ്യ പ്രീ പ്രൈമറി മുതല് പി ജി വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കി വരുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 8,000 ല് പരം വിദ്യാര്ഥികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ജാമിഅ സഅദിയ്യയുടെ 27ാമത്തെ സ്ഥാപനമാമാണ് ലോ കോളജ്.
വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സഅദിയ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദലി സഖാഫി തൃക്കരിപ്പൂര്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പള്ളങ്കോട് അബ്ദുല് ഖാദിര് മദനി, ഹാജി അബ്ദുല്ല ഹുസൈന് കടവത്ത്, പ്രിന്സിപ്പൽ ഇന്ചാര്ജ് ഡോ. ഹെമിന് വി വി, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് ടി പി അബ്ദുല് ഹമീദ്, പി വി മുസ്തഫ സംബന്ധിച്ചു.