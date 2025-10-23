Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കവര്ച്ച കേസ്; മുരാരി ബാബുവിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തു
മുരാരി ബാബുവിനെ തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യല് സബ് ജയിലേക്ക് മാറ്റും.
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച കേസില് അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബുവിനെ കോടതി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് മുരാരി ബാബുവിനെ റാന്നി കോടതി റിമാന്ഡില് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. മുരാരി ബാബുവിനെ തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യല് സബ് ജയിലേക്ക് മാറ്റും.
പെരുന്നയിലെ വീട്ടില് നിന്നും ഇന്നലെ രാത്രി 10 ഓടെയാണ് എസ്ഐടി സംഘം മുരാരി ബാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷമാണ് മുരാരി ബാബുവിന്റെ അറസ്റ്റ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്വര്ണപ്പാളികള് ചെമ്പാണെന്ന് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയ ഗൂഢാലോചനയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് മുരാരി ബാബു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
