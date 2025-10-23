Connect with us

Ongoing News

2050 ല്‍ ആഗോള എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത പ്രതിദിനം 123 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയരും : ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍

2050-ഓടെ ഏകദേശം 18.2 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കണക്കാക്കിയ വന്‍ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണെന്നും അല്‍-ഗൈസ് വ്യക്തമാക്കി

Published

Oct 23, 2025 7:47 pm |

Last Updated

Oct 23, 2025 7:47 pm

ജിദ്ദ / റിയാദ് |  2050ഓടെ ആഗോള എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത പ്രതിദിനം 123 ദശലക്ഷം ബാരലിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ഹൈതം അല്‍-ഗൈസ് പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യാ വളര്‍ച്ച, സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക വികാസം, പുതിയ ഊര്‍ജ്ജ-തീവ്ര വ്യവസായങ്ങളുടെ ഉയര്‍ച്ച, സേവനം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ദ്ധനവിന് കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നതെന്നും അല്‍-ഗൈസ് പറഞ്ഞു

ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗം ഏകദേശം 23% വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍, എല്ലാ ഇന്ധന തരങ്ങളിലുമുള്ള ആവശ്യം വര്‍ധിച്ചു വരികയാണെന്നും,ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ മിശ്രിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ഏകദേശം 30 ശതമാനമായി നിലനിര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നും,പുതിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി 2050-ഓടെ ഏകദേശം 18.2 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കണക്കാക്കിയ വന്‍ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണെന്നും അല്‍-ഗൈസ് വ്യക്തമാക്കി

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Career Education

ഒന്നര കോടിയുടെ ലൈഫ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

National

സൈനിക കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ 79,000 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അനുമതി

Kuwait

നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം ,പൊതു അവധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആഷല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനിടെ ഹൃദയമാഘാതം സംഭവിച്ചത് പതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക്

Ongoing News

ഇസ്‌റാഈല്‍ പരമാധികാര ബില്ലുകള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം :ജിസിസി

Ongoing News

2050 ല്‍ ആഗോള എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത പ്രതിദിനം 123 ദശലക്ഷം ബാരലായി ഉയരും : ഒപെക് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍

Saudi Arabia

സഊദിയുടെ നാലാമത്തെ ഗ്രാന്‍ഡ് മുഫ്തിയായി ശൈഖ് ഡോ. സാലിഹ് ബിന്‍ ഫൗസാന്‍ ബിന്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍-ഫൗസാന്‍ നിയമിതനായി