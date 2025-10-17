Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം നാല്പതോളം പേര്ക്കാണു രോഗം ബാധിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പോത്തന്കോട് വാവറ അമ്പലം സ്വദേശിയായ വയോധികയ്ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവര് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലാണ്.
നേരത്തെ പനിയെ തുടര്ന്ന് പോത്തന്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.രോഗം മൂര്ഛിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് എസ്യുടി ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സാംപിള് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം നാല്പതോളം പേര്ക്കാണു രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതില് 4 പേര് മരിച്ചു. ഈ വര്ഷം ഇതുവരെ മരണസംഖ്യ 25 ആണ്.
