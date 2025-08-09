Connect with us

Kerala

വിദ്യാര്‍ഥികളെ കയറ്റാതെ തന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ അല്ലാതെ പോകാനാവില്ല; ഹോഗാര്‍ഡിന്റെ സാഹസികതക്ക് കൈയ്യടിച്ച് നാട്

കുന്ദമംഗലം കാരന്തൂരില്‍ ഇന്നുവൈകീട്ടൂണ്ടായ സംഭവം ഉടനെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി

Published

Aug 09, 2025 12:42 am |

Last Updated

Aug 09, 2025 12:42 am

കോഴിക്കോട് | വിദ്യാര്‍ഥികളെ കയറ്റാതെ പോയ സ്വകാര്യ ബസ്സിനു മുന്നില്‍ കിടന്ന് ബസ്സ തടഞ്ഞ് ഹോംഗാര്‍ഡ്. കുന്ദമംഗലത്താണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ കയറ്റാന്‍ ഹോം ഗാര്‍ഡിന്റെ ജീവന്‍ വച്ചുള്ള സാഹസികത.
വിദ്യാര്‍ഥികളെ കയറ്റാതെ ബസ് പോകാന്‍ ശ്രമിച്ചതോടെ ആണ് ഹോം ഗാര്‍ഡ് ബസ്സിനു മുന്നില്‍ മലര്‍ന്നു കിടന്നത്.

തന്റെ നെഞ്ചിലൂടെയല്ലാതെ കുട്ടികളെ കയറ്റാതെ പോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹോം ഗാര്‍ഡിന്റെ നടപടിക്ക് നാട്ടുകാരും വിദ്യാര്‍ഥികളും കയ്യടിച്ചു. കുന്ദമംഗലം കാരന്തൂരില്‍  വൈകീട്ടൂണ്ടായ സംഭവം ഉടനെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വിദ്യാര്‍ഥികളെ കയറ്റാതെ തന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ അല്ലാതെ പോകാനാവില്ല; ഹോഗാര്‍ഡിന്റെ സാഹസികതക്ക് കൈയ്യടിച്ച് നാട്

Kerala

തൃശൂരുകാര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡല്‍ഹിയിലേക്കയച്ച ഒരു നടനെ കാണാനില്ല;സുരേഷ് ഗോപിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് ബിഷപ്പ് യോഹന്നാന്‍ മിലിത്തിയോസ്

Kerala

നാലാം ക്ലാസുകാരിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച കേസില്‍ പിതാവും രണ്ടാനമ്മയും പിടിയില്‍

Kerala

സ്വര്‍ണം ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി കടത്താന്‍ ശ്രമം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പത്താംക്ലാസുകാരനെ പറ്റിച്ച് ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയ ട്യൂഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കൊലക്കേസില്‍ അച്ഛന്‍ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ മകനെ കുളത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടു

Kerala

ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന വീട് പുതുക്കാനുള്ള സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ സ്‌നേഹപൂര്‍വം നിരസിച്ച് നാട്ടിക എം എല്‍ എ