Connect with us

National

'അഗാധമായി ഖേദിക്കുന്നു'; ഡി ജി സി എയുടെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്‍കി ഇന്‍ഡിഗോ

എന്താണ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയാക്കിയതെന്ന കാര്യം ഇന്‍ഡിഗോ മറുപടി കത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

Published

Dec 08, 2025 11:05 pm |

Last Updated

Dec 08, 2025 11:05 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതില്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ (ഡി ജി സി എ) നല്‍കിയ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്‍കി ഇന്‍ഡിഗോ. സംഭവത്തില്‍ അഗാധമായ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച ഇന്‍ഡിഗോ അധികൃതര്‍, പ്രതിസന്ധി മുന്‍കൂട്ടി കാണാനായില്ലെന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, എന്താണ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയാക്കിയതെന്ന കാര്യം ഇന്‍ഡിഗോ കത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

ഒരുപാട് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയതിനാല്‍ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ മറുപടിയില്‍ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ഡി ജി സി എ നല്‍കുന്ന നോട്ടീസുകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ 15 ദിവസത്തെ കാലാവധിയുണ്ടെന്നും സമഗ്രാന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമാണെന്നും എയര്‍ലൈന്‍സ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ റിപോര്‍ട്ട് തയ്യാറായാല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും ഇന്‍ഡിഗോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആയിരത്തിലേറെ ഇന്‍ഡിഗോ വിമാന സര്‍വീസുകളാണ് ഒറ്റ ദിവസം റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്‍ഡിഗോ സി ഇ ഒ പീറ്റര്‍ എല്‍ബേഴ്സിന് ഡി ജി സി എ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kuwait

ബേങ്ക് വായ്പ: ദീര്‍ഘകാലമായി തിരച്ചടവ് മുടങ്ങിയ പ്രവാസികള്‍ക്ക് കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തില്‍ പിടിവീഴും

Kerala

അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകയുടെ പരാതി; പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെ കേസ്

Kerala

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വനത്തിനുള്ളില്‍ വച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റു

National

'അഗാധമായി ഖേദിക്കുന്നു'; ഡി ജി സി എയുടെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്‍കി ഇന്‍ഡിഗോ

Uae

കെ എസ് സി കേരളോത്സവം; നിസ്സാന്‍ മാഗ്നൈറ്റ് കാര്‍ പൊന്‍കുന്നം സ്വദേശിക്ക്

Thiruvananthapuram

ഇന്ത്യന്‍ മീഡിയ അബൂദബി വി പി എസ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ഭവന പദ്ധതി: പ്രവാസി മെഹ്ബൂബ് ഷംശുദ്ദീന് വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നു

Ongoing News

പ്രകൃതി ദുരന്തം: ശ്രീലങ്കക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്; ഒരുലക്ഷം ഡോളറിന്റെ സഹായം കൈമാറി