Connect with us

Kerala

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വനത്തിനുള്ളില്‍ വച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റു

നെയ്യാറ്റിന്‍കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഷാഡോ പോലീസ് അനീഷിനാണ് കടിയേറ്റത്.

Published

Dec 08, 2025 11:25 pm |

Last Updated

Dec 08, 2025 11:25 pm

തിരുവനന്തപുരം | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പാമ്പുകടിച്ചു. നെയ്യാറ്റിന്‍കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഷാഡോ പോലീസ് അനീഷിനാണ് കടിയേറ്റത്. അനീഷിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൂര്‍ അഗസ്ത്യവനത്തിനുള്ളിലെ പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളില്‍ വരുന്ന പൊടിയം ഉന്നതിയില്‍ വച്ചാണ് അനീഷിനെ പാമ്പുകടിച്ചത്. കുറ്റിച്ചല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ വനത്തിനുള്ളില്‍ വരുന്ന ഏകപോളിങ് സ്റ്റേഷനാണ് പൊടിയത്തേത്.

പോളിങ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ വനത്തിനുള്ളിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ കുളിക്കാന്‍ പോയപ്പോഴാണ് സംഭവം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kuwait

ബേങ്ക് വായ്പ: ദീര്‍ഘകാലമായി തിരച്ചടവ് മുടങ്ങിയ പ്രവാസികള്‍ക്ക് കുവൈത്ത് വിമാനത്താവളത്തില്‍ പിടിവീഴും

Kerala

അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകയുടെ പരാതി; പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെ കേസ്

Kerala

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വനത്തിനുള്ളില്‍ വച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റു

National

'അഗാധമായി ഖേദിക്കുന്നു'; ഡി ജി സി എയുടെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്‍കി ഇന്‍ഡിഗോ

Uae

കെ എസ് സി കേരളോത്സവം; നിസ്സാന്‍ മാഗ്നൈറ്റ് കാര്‍ പൊന്‍കുന്നം സ്വദേശിക്ക്

Thiruvananthapuram

ഇന്ത്യന്‍ മീഡിയ അബൂദബി വി പി എസ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ഭവന പദ്ധതി: പ്രവാസി മെഹ്ബൂബ് ഷംശുദ്ദീന് വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നു

Ongoing News

പ്രകൃതി ദുരന്തം: ശ്രീലങ്കക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്; ഒരുലക്ഷം ഡോളറിന്റെ സഹായം കൈമാറി