തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വനത്തിനുള്ളില്‍ വച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റു

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വനത്തിനുള്ളില് വച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റു
നെയ്യാറ്റിന്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഷാഡോ പോലീസ് അനീഷിനാണ് കടിയേറ്റത്.
തിരുവനന്തപുരം | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പാമ്പുകടിച്ചു. നെയ്യാറ്റിന്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഷാഡോ പോലീസ് അനീഷിനാണ് കടിയേറ്റത്. അനീഷിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൂര് അഗസ്ത്യവനത്തിനുള്ളിലെ പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളില് വരുന്ന പൊടിയം ഉന്നതിയില് വച്ചാണ് അനീഷിനെ പാമ്പുകടിച്ചത്. കുറ്റിച്ചല് പഞ്ചായത്തില് വനത്തിനുള്ളില് വരുന്ന ഏകപോളിങ് സ്റ്റേഷനാണ് പൊടിയത്തേത്.
പോളിങ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ വനത്തിനുള്ളിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തില് കുളിക്കാന് പോയപ്പോഴാണ് സംഭവം.
