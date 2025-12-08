Kerala
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആറ് പ്രതികളെ വിയ്യൂര് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി
കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ച പ്രതികളുടെ ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു
തൃശൂര് | നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് കോടതി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികളെ വിയ്യൂര് സെന്ട്രല് ജയിലിലെത്തിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതി പള്സര് സുനി, രണ്ടാം പ്രതി മാര്ട്ടിന് ആന്റണി, മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠന്, നാലാം പ്രതി വിജീഷ്, അഞ്ചാം പ്രതി സലിം എന്ന വടിവാള് സലിം, ആറാം പ്രതി പ്രദീപ് എന്നിവരെയാണ് വിയ്യൂര് ജയിലിലെത്തിച്ചത്.കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ച പ്രതികളുടെ ജാമ്യം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു
കേസില് ഒന്നു മുതല് ആറുവരെയുള്ള പ്രതികള് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഇവര്ക്കുള്ള ശിക്ഷ 12ന് വിധിക്കും. നടന് ദിലീപ് അടക്കം നാലു പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെവിട്ടു. എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വര്ഗീസാണ് വിധി പറഞ്ഞത്.
ഗൂഢാലോചനയില് നടന് ദിലീപിന് പങ്കുണ്ടെന്ന വാദം തെളിയിക്കാന് പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയാണ് നടനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്.