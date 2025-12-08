Connect with us

Ongoing News

സഊദി കിരീടാവകാശിയുമായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ചര്‍ച്ച നടത്തി

പ്രാദേശിക, അന്തര്‍ദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ ടെലിഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി സഊദി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

Published

Dec 08, 2025 6:55 pm |

Last Updated

Dec 08, 2025 6:57 pm

റിയാദ് |  സഊദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാനുമായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തി. പ്രാദേശിക, അന്തര്‍ദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ ടെലിഫോണില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി സഊദി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മേഖലയില്‍ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ ശ്രമങ്ങളും,പൊതു താല്‍പ്പര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളും, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും നിലവിലുള്ള സഹകരണവുമായിരുന്നു ചര്‍ച്ചയായത്

ഫലസ്തീന്‍ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനും ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനുള്ള പിന്തുണ നേടുന്നതിനുമുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നതിനും ഉന്നതതല അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തില്‍ സഊദിഅറേബ്യയും -ഫ്രാന്‍സും സഹകരിച്ചിരുന്നു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

വടക്കന്‍ ജപ്പാനില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം ; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി

National

പാൻ മസാല നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സെസ്; ബിൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗീകരിച്ചു

National

ദർഗക്ക് സമീപം കാർത്തിക വിളക്ക് കൊളുത്താൻ വിധി; മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നോട്ടീസ് നൽകാൻ ഇന്ത്യാ സഖ്യം

National

വന്ദേ മാതരം: മുസ്‍ലിംകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നെഹ്റു വന്ദേമാതരത്തെ എതിർത്തതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി; ചരിത്രത്തെ തിരുത്തിയെഴുതാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

National

നവജ്യോത് കൗർ സിദ്ധുവിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

Saudi Arabia

സഊദി -ഖത്തരി ഏകോപന കൗണ്‍സില്‍; ഖത്തര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് തമീം സഊദിയിലെത്തി

Ongoing News

സഊദി കിരീടാവകാശിയുമായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ചര്‍ച്ച നടത്തി