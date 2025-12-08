National
നവജ്യോത് കൗർ സിദ്ധുവിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടും, സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ചുമുള്ള ഡോ. സിദ്ധുവിൻ്റെ സമീപകാല പ്രസ്താവനകളാണ് നടപടിക്ക് കാരണം.
ചണ്ഡീഗഡ് | നാടകീയമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിൽ, ഡോ. നവജ്യോത് കൗർ സിദ്ധുവിനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജാ വാറിംഗാണ് നടപടിയെടുത്തത്.
