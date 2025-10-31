Connect with us

Kerala

വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സംഘര്‍ഷം; കോഴിക്കോട് - പെരുമണ്ണ റൂട്ടില്‍ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക്

മര്‍ദനമേറ്റ രണ്ട് ബസ് ജീവനക്കാര്‍ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. സംഭവത്തില്‍ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി

Published

Oct 31, 2025 12:32 pm |

Last Updated

Oct 31, 2025 12:32 pm

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് – പന്തീരങ്കാവ് – പെരുമണ്ണ റൂട്ടില്‍ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക്. വിദ്യാര്‍ഥികളും പെരുമണ്ണ റൂട്ടില്‍ ഓടുന്ന ഗാലക്‌സി ബസ് ജീവനക്കാരും തമ്മില്‍ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പണിമുടക്ക്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ബസില്‍ കയറ്റാതെ പോകുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഘര്‍ഷം. ഇന്നലെ വൈകീട്ടും ബസുകാരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഈ വിഷയത്തില്‍ തര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അവസാനിച്ചത്.

കോഴിക്കോട് പി വി എസ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം. മര്‍ദനമേറ്റ രണ്ട് ബസ് ജീവനക്കാര്‍ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി. സംഭവത്തില്‍ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

 

 

