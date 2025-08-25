Kerala
പെരുമ്പാവൂരിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില്
കണ്ടെത്തിയത് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാര് താമസിക്കുന്ന വീടിനോട് ചേര്ന്ന സ്ഥലത്ത്
കൊച്ചി | പെരുമ്പാവൂരിൽ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില് നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കാഞ്ഞിരക്കാടാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പെണ്കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതര സംസ്ഥാനക്കാര് കൂട്ടത്തോടെ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണിത്.
ഇതര സംസ്ഥാനക്കാര് താമസിക്കുന്ന വീടിനോട് ചേര്ന്നുള്ള മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില് നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ക്കത്ത സ്വദേശികളുടെ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
തെരുവ് നായ്ക്കള് മാലിന്യം ഇളക്കിയതോടെ ദുര്ഗന്ധം പരക്കുകയായിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയ പ്രദേശവാസികള് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത്. പ്രദേശവാസികള് അറിയിച്ചതോടെ പോലീസെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പെരുമ്പാവൂരിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില്
Kerala
സഅദിയ്യയില് മീലാദ് ക്യാമ്പയിന് തുടങ്ങി
Kerala
ലൈംഗികാതിക്രമം: വേടനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി
Kerala
ജാസ്മിന് ജാഫര് ക്ഷേത്രക്കുളത്തില് കാല് കഴുകിയ സംഭവത്തില് നാളെ ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പുണ്യാഹം
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നടപടി നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ശേഷം: വി ഡി സതീശന്
International
ഒന്നും ലോകമറിയേണ്ട; ഗസ്സയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഇസ്റാഈൽ കൊന്നൊടുക്കുന്നു, ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ ബോംബിംഗിൽ സാധാരണക്കാരുൾപ്പെടെ 20 മരണം
National