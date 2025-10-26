Connect with us

Kerala

വെള്ളനാട് സഹകരണ ബേങ്ക് മുന്‍ ജീവനക്കാരന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍

വെള്ളനാട് വെള്ളൂര്‍പ്പാറ സ്വദേശി അനില്‍കുമാര്‍ ആണ് മരിച്ചത്. ഒന്നര വര്‍ഷമായി സസ്‌പെന്‍ഷനിലാണ്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടിക്ക് വിധേയനായത്.

Published

Oct 26, 2025 10:09 am |

Last Updated

Oct 26, 2025 10:16 am

തിരുവനന്തപുരം | ബേങ്ക് ജീവനക്കാരനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. വെള്ളനാട് വെള്ളൂര്‍പ്പാറ സ്വദേശി അനില്‍കുമാര്‍ ആണ് മരിച്ചത്. അനില്‍കുമാറിനെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ പ്ലാവില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടെത്തിയത്.

വെള്ളനാട് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബേങ്ക് ഇന്‍ ചാര്‍ജ് ആയിരുന്ന അനില്‍കുമാര്‍ ഒന്നര വര്‍ഷമായി സസ്‌പെന്‍ഷനിലാണ്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടിക്ക് വിധേയനായത്. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഭരണത്തിലായിരുന്ന ബേങ്ക് ഇപ്പോള്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഭരണത്തിലാണ്.

അനില്‍കുമാറിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ ‘ദിശ’ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: 1056, 04712552056)

 

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kuwait

ഐ സി എഫ് സാല്‍മിയ മദ്‌റസ മീലാദ് ഫെസ്റ്റിന് പ്രൗഢ സമാപനം

Kerala

പി എം ശ്രീ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട്; കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നയം അടിയറവക്കില്ല: മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി

Kerala

അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചില്‍: ബിജുവിന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന്; ഭാര്യ സന്ധ്യയെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയാക്കി

Uae

ദുബൈയില്‍ ഒഴുകി നടക്കുന്ന മ്യൂസിയം ഒരുങ്ങുന്നു

International

സുസ്ഥിര വളര്‍ച്ചക്കുള്ള ആഹ്വാനവുമായി ആഗോള നിക്ഷേപ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

Kerala

വെള്ളനാട് സഹകരണ ബേങ്ക് മുന്‍ ജീവനക്കാരന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍

Kerala

നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണം: 65 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ഹരജി