Kerala
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പുതുക്കിയ വോട്ടര്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ആകെ 2,84,46,762 വോട്ടര്മാരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. പ്രവാസി വോട്ടര്പട്ടികയില് 2,798 പേരുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കേ പുതുക്കിയ വോട്ടര്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആകെ 2,84,46,762 വോട്ടര്മാരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. പ്രവാസി വോട്ടര്പട്ടികയില് 2,798 പേരുണ്ട്.
2025 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിന് മുമ്പോ 18 വയസ്സ് പൂര്ത്തിയായവരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. വാര്ഡ് പുനര്വിഭജനത്തിനു ശേഷം പുതിയ വാര്ഡുകളിലെ പോളിങ് സ്റ്റേഷന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്തിമ വോട്ടര്പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. 14 ജില്ലകളിലായുള്ള 941 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 17,337 വാര്ഡുകളിലെയും 87 മുന്സിപ്പാലിറ്റികളിലെ 3240 വാര്ഡുകളിലെയും ആറ് കോര്പറേഷനുകളിലെ 421 വാര്ഡുകളിലെയും വോട്ടര്പട്ടികയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
കമ്മീഷന്റെ https://www.sec.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിലും അതാത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും താലൂക്ക്, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും വോട്ടര്പട്ടിക പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാണ്. കരട് വോട്ടര്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബര് 14 വരെ ലഭിച്ച അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിശോധിച്ചും ഹിയറിങ് നടത്തിയുമാണ് ഇലക്ടറല് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫീസര്മാര് (ഇ ആര് ഒ) അന്തിമ വോട്ടര്പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്.