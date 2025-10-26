Connect with us

International

വെനിസ്വേലന്‍ പ്രസിഡന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ നീക്കം; യു എസ് യുദ്ധക്കപ്പല്‍ ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ തീരത്തേക്ക്

മഡൂറോയെ താഴെയിറക്കാന്‍ സി ഐ എയെ നിയോഗിച്ചെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് യുദ്ധക്കപ്പല്‍ പുറപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപോര്‍ട്ട്.

Published

Oct 26, 2025 8:04 am |

Last Updated

Oct 26, 2025 8:04 am

വാഷിങ്ടണ്‍ | വെനസ്വേലയില്‍ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കന്‍ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ യു എസ് എസ് ജെറാള്‍ഡ് ആര്‍ ഫോര്‍ഡ് ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ തീരമേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു. മഡൂറോയെ താഴെയിറക്കാന്‍ സി ഐ എയെ നിയോഗിച്ചെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് യുദ്ധക്കപ്പല്‍ മെഡിറ്ററേനിയന്‍ കടലില്‍നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപോര്‍ട്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലാണ് ഇത്.

യുദ്ധക്കപ്പല്‍ അയച്ചതിലൂടെ ട്രംപ് പുതിയ യുദ്ധമുഖം തുറക്കുകയാണെന്ന് മഡൂറോ പ്രതികരിച്ചു. മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയില്‍ ദേശീയ സൈനിക പ്രതിരോധ അഭ്യാസത്തിന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ലഹരിക്കടത്ത് തടയാനെന്ന പേരിലാണ് വെനസ്വേലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ലാറ്റിനമേരിക്കക്ക് ചുറ്റും യു എസ് സൈനിക സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലേക്ക് മയക്കുമരുന്നു കടത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് വെനസ്വേല തീരത്ത് മാസങ്ങളോളമായി യു എസ് കപ്പലുകള്‍ ശക്തമായ നിരീക്ഷണം നടത്തിവരികയാണ്.

വെനസ്വേലക്കെതിരെ കരയാക്രമണത്തിനും മടിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം, അമേരിക്കയുടെ ബി വണ്‍ ലാന്‍സര്‍ ബോംബര്‍ സൂപ്പര്‍സോണിക് വിമാനം വെനസ്വേലന്‍ തീരത്ത് പരിശീലന പറക്കല്‍ നടത്തിയിരുന്നു. അമരിക്കയുടെ കൈവശമുള്ളതില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബോംബ് വാഹക ശേഷിയുള്ള വിമാനമാണ് ഇത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണം: 64 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ഹരജി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ബെംഗളൂരുവില്‍ നടത്തിയത് കോടികളുടെ ഭൂമി ഇടപാട്, പോറ്റിയെ പൂട്ടാനൊരുങ്ങി എസ് ഐ ടി

Kerala

അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണെടുത്തതാണ് അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചിലിനു കാരണമെന്ന് ആരോപണം; പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

International

വെനിസ്വേലന്‍ പ്രസിഡന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ നീക്കം; യു എസ് യുദ്ധക്കപ്പല്‍ ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ തീരത്തേക്ക്

National

വനിതാ ഡോക്ടറുടെ ആത്മഹത്യ: പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പുതുക്കിയ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Kerala

അടിമാലി മണ്ണിടിച്ചില്‍: വീടിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ ദമ്പതിമാരില്‍ ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചു