Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ യുവാവിനെ വീട്ടില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; അയല്‍വാസി ഒളിവില്‍

രാജന്റെ അയല്‍വാസി അനില്‍ ആണ് കുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.

Aug 11, 2025 11:47 am |

Aug 11, 2025 11:47 am

പത്തനംതിട്ട|പത്തനംതിട്ട കൂടലില്‍ യുവാവിനെ വീടിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കൂടല്‍ സ്വദേശി രാജന്‍ (40) ആണ് മരിച്ചത്. യുവാവിന്റെ ശരീരത്തില്‍ കുത്തേറ്റിട്ടുണ്ട്. കുത്തേറ്റ് ചോര വാര്‍ന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം. പത്തനംതിട്ട കൂടലില്‍ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അയല്‍വാസി അനില്‍ ഒളിവില്‍ പോയി.

രാജന്റെ അയല്‍വാസി അനില്‍ ആണ് കുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. രാജന്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടില്‍ താമസം. രാജനും അനിലും മദ്യലഹരിയില്‍ വഴക്കിട്ടശേഷമുണ്ടായ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇരുവരും രാത്രി വീട്ടില്‍ വെച്ച് മദ്യപിച്ചശേഷം വഴക്കുണ്ടായതാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ് പോലീസ്.

 

