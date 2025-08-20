Connect with us

National

മുംബൈയില്‍ കനത്ത മഴ കാരണം ഇന്ന് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധിയെന്ന് വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍; വ്യാജമെന്ന് ബിഎംസി

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 20ന് മുംബൈ, താനെ, പാല്‍ഘര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Published

Aug 20, 2025 9:40 am |

Last Updated

Aug 20, 2025 9:40 am

മുംബൈ|മുംബൈയില്‍ കനത്ത മഴ കാരണം ബുധനാഴ്ച സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും കോളജുകള്‍ക്കും അവധിയാണെന്ന തരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത വ്യാജമാണെന്ന് ബൃഹന്‍ മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (ബിഎംസി). തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് ബിഎംസി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ ഓഗസ്റ്റ് 20ന് മുംബൈ നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധിയാണെന്ന് വ്യാജ സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 20ന് മുംബൈ, താനെ, പാല്‍ഘര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബിഎംസി വ്യക്തമാക്കി. റായ്ഗഡില്‍ മാത്രമാണ് റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബസിന് പിന്നില്‍ ടോറസ് ഇടിച്ച് അപകടം; 20 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Ongoing News

മലപ്പുറത്തെ 11കാരിക്കും അമീബിക് മസ്തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ മകന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന പിതാവ് മരിച്ചു

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നേരെ വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; വിദ്യാര്‍ഥികളേയും ജീവനക്കാരേയും ഒഴിപ്പിച്ചു

National

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയ്ക്കുനേരെ ആക്രമണം; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

National

മുംബൈയില്‍ കനത്ത മഴ കാരണം ഇന്ന് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധിയെന്ന് വാട്‌സ് ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍; വ്യാജമെന്ന് ബിഎംസി

Kerala

ഓണ സദ്യമായി കുടുംബശ്രീയും; വിഭവങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ അവസരം