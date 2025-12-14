Kerala
പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല, ഒരു സാഹചര്യത്തില് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ,പാര്ട്ടിയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് തനിക്കും; അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം തിരുത്തി എംഎം മണി
അത്തരത്തില് പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി അടക്കം പറഞ്ഞു. നേതാക്കളാരും വിളിക്കുകയോ, പ്രസ്താവന തിരുത്താന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
തൊടുപുഴ | തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പരാമര്ശം തിരുത്തി മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവ് എം എം മണി. പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ് തന്റെയും നിലപാടെന്നും ,ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് പറഞ്ഞുപോയതാണെന്നുമായിരുന്നു മണിയുടെ തിരുത്തി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്നു പറഞ്ഞ പാര്ട്ടിയുടെ നിലപാടു തന്നെയാണ് എന്റെയും നിലപാട്. ജനറല് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നുവെന്നും എംഎം മണി പറഞ്ഞു
പാര്ട്ടി പറഞ്ഞതിനോട് വ്യത്യസ്ത നിലപാടൊന്നുമില്ല. വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ഒട്ടേറെ ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും ഇങ്ങനെയൊരു ജനവിധി വന്നു. അതില് അപ്പോഴത്തെ വികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അത്തരത്തില് പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി അടക്കം പറഞ്ഞു. നേതാക്കളാരും വിളിക്കുകയോ, പ്രസ്താവന തിരുത്താന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറയുമ്പോള്, പാവപ്പെട്ട ആളുകള്ക്ക് പെന്ഷനോ സഹായമോ, മലയോര കര്ഷകര്ക്ക് പട്ടയമോ ഒന്നും നല്കാതിരുന്നത് യുഡിഎഫിന്റെ അവകാശമാണോയെന്നും മണി ചോദിച്ചു. ഉമ്മന്ചാണ്ടിയും എ കെ ആന്റണിയും കെ കരുണാകരനുമൊക്കെ ഭരിച്ചപ്പോഴും ജനങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളൊന്നും അന്ന് നടന്നില്ലല്ലോ. അതില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരുകള് ചെയ്ത ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, മുമ്പത്തെ എല്ഡിഎഫ് ഇതര സര്ക്കാരുകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയപ്രവര്ത്തകര് സാമൂഹ്യവീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നും എം എം മണി പറഞ്ഞു.
കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് വിഡി സതീശന്. സമീപനത്തില് തന്നെ പാളിച്ചയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് വിഡി സതീശനെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ശൈലിയിലും രീതിയിലുമാണ്. അതിനോട് എല്ലാ കോണ്ഗ്രസുകാരും യോജിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നാലും ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രതികരണം വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന പാര്ട്ടി നിലപാട് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും എംഎം മണി പറഞ്ഞു.
ക്ഷേമപെന്ഷനും മറ്റും വാങ്ങി നല്ല ഭംഗിയായി ശാപ്പാട് കഴിച്ച ആളുകള് തങ്ങള്ക്കെതിരായി വോട്ടു ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു എംഎം മണി ഇടത് മുന്നണിയുടെ തിരഞ്ഞെടപ്പ് പരാജയത്തില് പ്രതികരിച്ചത്. നല്ല ഒന്നാന്തരം പെന്ഷന് മേടിച്ചിട്ട് ഭംഗിയായി ശാപ്പാടും കഴിച്ച ശേഷം നല്ല ഭംഗിയായി നമ്മക്കിട്ട് വെച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ടര്മാര്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പ്രസ്താവന വലിയ വിവാദമാവുകയും പാര്ട്ടി തന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തതിന് പിറകെയാണ് എംഎം മണി തിരുത്തുമായി ഇന്ന് എത്തിയത്