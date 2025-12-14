Kerala
നെടുമങ്ങാട് ഹോട്ടലില് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സ്ത്രീകള് ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് പേര്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
അതേസമയം, പ്രഷര് കുക്കര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണോ അപകടമുണ്ടായതെന്നും സംശയമുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം | നെടുമങ്ങാട് ഹോട്ടലില് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അപകടത്തില് രണ്ട് സ്ത്രീകള് ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ഫയര്ഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത്.അതേസമയം, പ്രഷര് കുക്കര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണോ അപകടമുണ്ടായതെന്നും സംശയമുണ്ട്.
ചായകുടിക്കാനെത്തിയ സ്ത്രീകള്ക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. പൊള്ളലേറ്റവരെ ആദ്യം നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കും പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടവുമുണ്ടായത്.
