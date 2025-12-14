International
യു എസില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപസില് വെടിവെപ്പ്; രണ്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, എട്ട് പേര്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്
മരണ സംഖ്യ ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രൊവിഡന്സ് മേയര് ബ്രെറ്റ് സ്മൈലി
തിരുവനന്തപുരം | അമേരിക്കയിലെ ബ്രൗണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പില് രണ്ട് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. എട്ട് പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. അതേ സമയം കൃത്യത്തിന് ശേഷം കടന്നു കളഞ്ഞ അജ്ഞാതനായ അക്രമിക്കായി പോലീസ് തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്. റോഡ് ഐലന്ഡിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ പ്രൊവിഡന്സില് പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം
കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച പുരുഷനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മരണ സംഖ്യ ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രൊവിഡന്സ് മേയര് ബ്രെറ്റ് സ്മൈലി അറിയിച്ചു. പരീക്ഷകള്ക്കായി വിദ്യാര്ഥികള് ക്യാംപസില് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ആക്രമണം നടന്നത്.
ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സംഭവമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. ഇപ്പോള് ഞങ്ങള്ക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയുന്നത് ഇരകള്ക്കും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റവര്ക്കും വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കുക എന്നതാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു
യുഎസിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും ഉന്നതവുമായ സര്വകലാശാലകളില് ഒന്നാണ് ബ്രൗണ് സര്വകലാശാല.