Connect with us

Kerala

ബാലുശ്ശേരിയില്‍ യുഡിഎഫ് വിജയാഹ്ലാദത്തിനിടെ സ്‌കൂട്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാര്‍ഡില്‍ നിന്നും ജയിച്ച യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ദേവാനന്ദിന്റെ വിജയാഹ്‌ളാദ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് സംഭവം

Published

Dec 14, 2025 6:58 am |

Last Updated

Dec 14, 2025 6:58 am

കോഴിക്കോട്  | ബാലുശ്ശേരി കുറുമ്പൊയിലില്‍ യുഡിഎഫിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഹ്‌ളാദത്തിനിടെ സ്‌കൂട്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. വട്ടോളി സ്വദേശി സന്ദീപ് ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.

പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാര്‍ഡില്‍ നിന്നും ജയിച്ച യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ദേവാനന്ദിന്റെ വിജയാഹ്‌ളാദ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.കുറുമ്പൊയില്‍ വയലട റൂട്ടില്‍ മരത്തുംപടിയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി വി രാജേഷോ ആര്‍ ശ്രീലേഖയോ?; മേയര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമാക്കി ബി ജെ പി

Kerala

ബാലുശ്ശേരിയില്‍ യുഡിഎഫ് വിജയാഹ്ലാദത്തിനിടെ സ്‌കൂട്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

International

യു എസില്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ക്യാംപസില്‍ വെടിവെപ്പ്; രണ്ട് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, എട്ട് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

From the print

മൂന്നാം തുടർഭരണ മോഹത്തിന് ചെക്ക്

From the print

കാസര്‍കോട്ട് ഇടതിന് മേല്‍ക്കൈ

From the print

ബി ജെ പിയുടെ ഓപറേഷൻ മുംതാസ്

From the print

അന്താരാഷ്ട്ര അക്കാദമിക് കോൺഫറൻസ് സമാപിച്ചു; മർകസ് സംഘം തിരിച്ചെത്തി