Connect with us

Kerala

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ തരംഗമില്ലാതെ പോയത് ദേശീയ നേതാവും ശിങ്കിടികളും കാരണം; കൊടിക്കുന്നിലിനെതിരെ കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്

തങ്ങള്‍ക്കു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരെ ജയിക്കും എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതറ്റം വരെയും പോയി വെട്ടുക എന്നത് കാലങ്ങള്‍ ആയി ഇവര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന നയം ആണ്.

Published

Dec 14, 2025 12:34 pm |

Last Updated

Dec 14, 2025 12:34 pm

കൊല്ലം |  സംസ്ഥാനമാകെ വീശിയടിച്ച യുഡിഎഫ് തരംഗം കൊട്ടാരക്കരയില്‍ ഇല്ലാതെ പോയതിന് കാരണം ദേശീയ നേതാവും ശിങ്കിടികളുമെന്ന് കെ എസ് യു കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അന്‍വര്‍ സുല്‍ഫികര്‍ . കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപിയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് അന്‍വര്‍ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് കൊടിക്കുന്നിലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും പാര്‍ട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നടക്കുന്ന ഇങ്ങനൊരു നേതാവിനെ പാര്‍ട്ടിക്കോ ജനങ്ങള്‍ക്കോ ആവശ്യമില്ലെന്നും അന്‍വര്‍ പറയുന്നു.

അന്‍വര്‍ സുല്‍ഫിക്കറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

കേരളം മുഴുവന്‍ യു.ഡി.ഫ് തരംഗം…
കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ കൊട്ടാരക്കര ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും യുഡിഎഫിന് വലിയ മേല്‍ക്കയ്…
കൊട്ടാരക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ UDF തകര്‍ച്ച സമ്പൂര്‍ണം..
എന്തായിരിക്കും കാരണം.. ആലോചിച്ചു തല പുകയ്ക്കാന്‍ ഒന്നും നിക്കണ്ട..
ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു ദേശീയ നേതാവും പാര്‍ട്ടിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ നേതാവിന്റെ ശിങ്കിടികളും…
തങ്ങള്‍ക്കു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരെ ജയിക്കും എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ഏതറ്റം വരെയും പോയി വെട്ടുക എന്നത് കാലങ്ങള്‍ ആയി ഇവര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന നയം ആണ്.. മാവേലിക്കര ലോകസഭയില്‍ ഞാന്‍ അല്ലാതെ ആരും വേണ്ട..
കൊട്ടാരക്കരയില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ട്ടപെട്ട സകല ചെറുപ്പക്കാരെയും ഇല്ലാതാക്കി.. നിലവില്‍ ഉള്ളവര്‍ പാര്‍ട്ടിയോടുള്ള കൂറ് കൊണ്ട് തുടരുന്നു എന്ന് മാത്രം.. ജില്ലയില്‍ കൊല്ലം കോര്‍പറേഷന്‍ ഭരണം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.
കൈയിലിരുന്ന കൊല്ലം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് കലയപുരം ഡിവിഷന്‍ സീറ്റ് പോലും ദേശീയ നേതാവിന്റെ സ്വാര്‍ത്ഥത കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു….
പാര്‍ട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നടക്കുന്ന ഇങ്ങനൊരു നേതാവിനെ പാര്‍ട്ടിക്കൊ ജനങ്ങള്‍ക്കോ ആവശ്യമില്ല..
ഈ ദേശീയ നേതാവിനെയും പി.എ യെ യെയും കൊട്ടാരക്കരയില്‍ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ചാല്‍ മാത്രമേ നിയസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേരിയ പ്രതീക്ഷ എങ്കിലും വെച്ചു പുലര്‍ത്തിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ..
സി.പി.എം നെ സുഖിപ്പിച്ചു ലോകസഭ ജയിക്കും.. പകരം നിയമസഭയും പഞ്ചായത്തും അവര്‍ക്ക് വിക്കും…
ഏറ്റവും ശ്രെദ്ദേയം ദേശീയ നേതാവിന്റെ വാര്‍ഡ് പോലും ജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല
ഗണേഷന്റെ കോട്ടയെന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പത്തനാപുരത്ത് 8 ഇല്‍ 6 പഞ്ചായത്തും 2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ജ്യോതികുമാര്‍ ചാമക്കാല പണി എടുത്തു തിരിച്ചു പിടിച്ചു..
പ്രിയപ്പെട്ട നേതൃത്വം കൊട്ടാരക്കരയില്‍ ഇടപെടണം.. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പാര്‍ട്ടി വേണം.. അത് നിലനില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ഒരു മാറ്റം അത് അനിവാര്യം ആണ്…
ദേശീയ നേതാവും തന്റെ പി.എ യും പാര്‍ട്ടിയെ വിറ്റു തുലച്ചു…?
നേതൃത്വമേ കണ്ണു തുറക്കു

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ തരംഗമില്ലാതെ പോയത് ദേശീയ നേതാവും ശിങ്കിടികളും കാരണം; കൊടിക്കുന്നിലിനെതിരെ കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്

Kerala

'തോല്‍വി ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ തലയില്‍ കെട്ടിവെക്കേണ്ട; എം എം മണി പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കരുതായിരുന്നു'

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

Kerala

പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല, ഒരു സാഹചര്യത്തില്‍ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ,പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് തനിക്കും; അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം തിരുത്തി എംഎം മണി

Kerala

നെടുമങ്ങാട് ഹോട്ടലില്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

Kerala

പാനൂരിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍; അമ്പതോളം സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

സിപിഎം കാലുവാരി; പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശിയിലെ തോല്‍വിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് എ വി ഗോപിനാഥ്