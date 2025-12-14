Kerala
ശബരിമലയില് അരവണ പ്രതിസന്ധി; അവശേഷിക്കുന്നത് 27 ലക്ഷത്തില് താഴെ ടിന് മാത്രം
പ്രതിദിന വില്പന നാലുലക്ഷം ടിന് കടന്നു. നട തുറക്കുമ്പോള് 46 ലക്ഷം ടിന് അരവണ കരുതല് ശേഖരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു.
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമലയില് അരവണ പ്രതിസന്ധി. 20 ടിന് അരവണ മാത്രമാണ് നിലവില് ഒരാള്ക്ക് വാങ്ങാനാകുന്നത്.
ബോക്സ് ഇല്ലെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പറയുന്നത്. ഒരു ബോക്സില് പത്തെണ്ണം വീതമാണുള്ളത്. പ്രതിദിന വില്പന നാലുലക്ഷം ടിന് കടന്നു.
നട തുറക്കുമ്പോള് 46 ലക്ഷം ടിന് അരവണ കരുതല് ശേഖരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവില് 27 ലക്ഷത്തില് താഴെ ടിന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ശബരിമലയില് അരവണ പ്രതിസന്ധി; അവശേഷിക്കുന്നത് 27 ലക്ഷത്തില് താഴെ ടിന് മാത്രം
National
സത്യം ജയിക്കും; മോദി സര്ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കും: രാഹുല് ഗാന്ധി
Kannur
യു ഡി എഫ് വനിതാ സ്ഥാനാര്ഥിയെയും ബൂത്ത് ഏജന്റിനെയും മര്ദിച്ച കേസ്: നാല് സി പി എം പ്രവര്ത്തകര് അറസ്റ്റില്
Kerala
2026ല് കേരളം വീണ്ടും ചുവക്കും, മൂന്നാമൂഴത്തിന് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുക: കെ ടി ജലീല്
Kerala
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിധിയിലെ വിശദാംശങ്ങള് ചോര്ന്നതില് അന്വേഷണം വേണം; ഡി ജി പിക്ക് കത്ത് നല്കി ബിജു പൗലോസ്
Kerala
വൈസ് ചാന്സലറെ കോടതി നിയമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ ഗവര്ണര്
Kerala