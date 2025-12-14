Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് മൊഴി നല്കി രമേശ് ചെന്നിത്തല
ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന തട്ടിപ്പാണ്. ഒരു വ്യവസായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എസ് ഐ ടിക്ക് കൈമാറിയത്.
തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ് ഐ ടി) മൊഴി നല്കി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങള് എസ് ഐ ടിക്ക് മുന്നില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന തട്ടിപ്പാണ്. ഒരു വ്യവസായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എസ് ഐ ടിക്ക് കൈമാറിയത്.
വിവരങ്ങള് ശരിയാണോയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തട്ടെ എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് മൊഴി നല്കി രമേശ് ചെന്നിത്തല
Kerala
നിയമത്തിനു മുമ്പില് എല്ലാവരും തുല്യരല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു; വിധിയില് ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി അതിജീവിത
Kerala
ശബരിമലയില് അരവണ പ്രതിസന്ധി; അവശേഷിക്കുന്നത് 27 ലക്ഷത്തില് താഴെ ടിന് മാത്രം
National
സത്യം ജയിക്കും; മോദി സര്ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കും: രാഹുല് ഗാന്ധി
Kannur
യു ഡി എഫ് വനിതാ സ്ഥാനാര്ഥിയെയും ബൂത്ത് ഏജന്റിനെയും മര്ദിച്ച കേസ്: നാല് സി പി എം പ്രവര്ത്തകര് അറസ്റ്റില്
Kerala
2026ല് കേരളം വീണ്ടും ചുവക്കും, മൂന്നാമൂഴത്തിന് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുക: കെ ടി ജലീല്
Kerala