Kerala
പശുവിനു തീറ്റ നല്കുന്നതിനിടെ കടന്നല് കുത്തേറ്റ വയോധിക മരിച്ചു
ആറാട്ടുപുഴ കള്ളിക്കാട് ശശിഭവനം വീട്ടില് കനകമ്മ (79) ആണ് മരിച്ചത്
ആലപ്പുഴ | പശുവിനു തീറ്റ നല്കുന്നതിനിടെ കടന്നല് കുത്തേറ്റ വയോധിക മരിച്ചു. ആറാട്ടുപുഴ കള്ളിക്കാട് ശശിഭവനം വീട്ടില് കനകമ്മ (79) ആണ് മരിച്ചത്.
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് പശുവിനു തീറ്റ നല്കികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് വീടിനു സമീപം ഉണ്ടായിരുന്ന കടന്നല് കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അവശ നിലയിലായ കനകമ്മയെ വണ്ടാനം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് മരിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പശുവിനു തീറ്റ നല്കുന്നതിനിടെ കടന്നല് കുത്തേറ്റ വയോധിക മരിച്ചു
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; ദേശീയ തലത്തില് ചര്ച്ചയാക്കാന് യു ഡി എഫ്
Kerala
വി സി നിയമന തര്ക്കം; ഗവര്ണറെ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി
Kerala
രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല
Kerala
ഐ എഫ് എഫ്കെയില് 'അവള്ക്കൊപ്പം' ഐക്യദാര്ഢ്യവുമായി ചലച്ചിത്ര പ്രവര്ത്തകരും ഡെലിഗേറ്റുകളും
Ongoing News
അന്താരാഷ്ട്ര ഫത്വ സമ്മേളനം; പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാന് സഖാഫി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും
International