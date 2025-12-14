Kerala
രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല
ഹാജരാകാന് ഒരറിയിപ്പും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലും പറഞ്ഞു
തിരുവനന്തപുരം | രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എം എല് എ നാളെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില് ഹാജരാകേണ്ട. ഹാജരാകണം എന്ന അറിയിപ്പ് എസ് ഐ ടി നല്കിയിട്ടില്ല. ഹാജരാകാന് ഒരറിയിപ്പും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലും പറഞ്ഞു.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയില് നിന്നുള്ള മുന്കൂര്ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയില് 15 ന് ഹാജരാകണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ഹാജരാകുമെന്നാണ് രാഹുല് പറയുന്നത്. രാഹുലിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലില് നാളെത്തെ ഹൈക്കോടതിയുടെ അപ്പീല് തീരുമാനമനുസരിച്ചാകും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം എന്നകാര്യം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അഭിഭാഷകനെ പോലീസ് അറിയിച്ചു എന്നാണു വിവരം.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാം ബലാത്സംഗക്കേസ് ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും. ആദ്യം രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസില് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ സെഷന്സ് കോടതി നടപടിയ്ക്കെതിരെ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് നല്കിയ ഹര്ജിയാണ് ഇതിലൊന്ന്. ഈ കേസില് രാഹുലിനെ തല്ക്കാലത്തേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ ബാബു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസില് വിശദമായ വാദം നാളെ നടക്കും.
ബംഗലൂരുവില് താമസിക്കുന്ന മലയാളി യുവതിയുടെ പരാതിയില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ കേസില് രാഹുലിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സര്ക്കാര് നല്കിയ ഹര്ജിയാണ് ജസ്റ്റീസ് സി ജയചന്ദ്രന്റെ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്.