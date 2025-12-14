Connect with us

Kerala

ഐ എഫ് എഫ്‌കെയില്‍ 'അവള്‍ക്കൊപ്പം' ഐക്യദാര്‍ഢ്യവുമായി ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകരും ഡെലിഗേറ്റുകളും

മേളയുടെ മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് പ്രധാന വേദിയായ ടാഗോറിലാണ് പരിപാടി നടന്നത്

Published

Dec 14, 2025 9:18 pm |

Last Updated

Dec 14, 2025 9:18 pm

തിരുവനന്തപുരം | ഐ എഫ് എഫ്‌കെയില്‍ ‘അവള്‍ക്കൊപ്പം’ ഐക്യദാര്‍ഢ്യവുമായി ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകരും ഡെലിഗേറ്റുകളും. മേളയുടെ മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് പ്രധാന വേദിയായ ടാഗോറിലാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ കോടതി വിധിയില്‍ ഗൂഢാലോചനക്കു തെളിവില്ലെന്നു കണ്ടെത്തി നടന്‍ ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ‘അവള്‍ക്കൊപ്പം’ എന്ന ഐക്യദാര്‍ഢ്യ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ചലച്ചിത്രമേള നടക്കുന്ന വേദിയില്‍ ‘അവള്‍ക്കൊപ്പം’ എന്ന ഹാഷ് ടാഗിന്റെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണെന്നും അതിജീവിതക്ക് നീതി ലഭിക്കുംവരെ എന്നും അവള്‍ക്കൊപ്പം മാത്രം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഐക്യദാര്‍ഢ്യത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെന്നും സംഘാടകര്‍ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല

Kerala

ഐ എഫ് എഫ്‌കെയില്‍ 'അവള്‍ക്കൊപ്പം' ഐക്യദാര്‍ഢ്യവുമായി ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകരും ഡെലിഗേറ്റുകളും

Ongoing News

അന്താരാഷ്ട്ര ഫത്‌വ സമ്മേളനം; പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ സഖാഫി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും

International

സിഡ്‌നി ബീച്ചിലെ വെടിവെപ്പ്; പ്രതികളിലൊരാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

Kerala

ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തി; തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായത് എല്‍ ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഫലം: ഇ പി ജയരാജന്‍

Kerala

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില്‍ നീതി പൂര്‍ണമായി നടപ്പിലായില്ല, ആസൂത്രണം ചെയ്തവര്‍ പകല്‍ വെളിച്ചത്തിലുണ്ട്: മഞ്ജു വാര്യര്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് മൊഴി നല്‍കി രമേശ് ചെന്നിത്തല