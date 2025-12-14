Kannur
യു ഡി എഫ് വനിതാ സ്ഥാനാര്ഥിയെയും ബൂത്ത് ഏജന്റിനെയും മര്ദിച്ച കേസ്: നാല് സി പി എം പ്രവര്ത്തകര് അറസ്റ്റില്
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മണ്ഡലമായ ധര്മ്മടത്തെ വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തില് അക്രമ സംഭവങ്ങള് നടന്നത്.
കണ്ണൂര് | യു ഡി എഫ് വനിതാ സ്ഥാനാര്ഥിയെയും ബൂത്ത് ഏജന്റിനെയും മര്ദിച്ച കേസില് നാല് സി പി എം പ്രവര്ത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ മമ്പറത്തുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്.
വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് മമ്പറം ടൗണ് 16-ാം വാര്ഡ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്കും ബൂത്ത് ഏജന്റിനുമാണ് മര്ദനമേറ്റത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയാണ് സംഘം ബൂത്ത് ഏജന്റിന്റെ ജനസേവന കേന്ദ്രത്തില് അതിക്രമിച്ചുകയറി ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
Kannur
