Connect with us

Kannur

യു ഡി എഫ് വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെയും ബൂത്ത് ഏജന്റിനെയും മര്‍ദിച്ച കേസ്: നാല് സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറസ്റ്റില്‍

വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മണ്ഡലമായ ധര്‍മ്മടത്തെ വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തില്‍ അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ നടന്നത്.

Published

Dec 14, 2025 4:05 pm |

Last Updated

Dec 14, 2025 4:05 pm

കണ്ണൂര്‍ | യു ഡി എഫ് വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെയും ബൂത്ത് ഏജന്റിനെയും മര്‍ദിച്ച കേസില്‍ നാല് സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ മമ്പറത്തുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്.

വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മണ്ഡലമായ ധര്‍മ്മടത്തെ വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്തില്‍ അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ നടന്നത്.

വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് മമ്പറം ടൗണ്‍ 16-ാം വാര്‍ഡ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും ബൂത്ത് ഏജന്റിനുമാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയാണ് സംഘം ബൂത്ത് ഏജന്റിന്റെ ജനസേവന കേന്ദ്രത്തില്‍ അതിക്രമിച്ചുകയറി ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമലയില്‍ അരവണ പ്രതിസന്ധി; അവശേഷിക്കുന്നത് 27 ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ ടിന്‍ മാത്രം

National

സത്യം ജയിക്കും; മോദി സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കും: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Kannur

യു ഡി എഫ് വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെയും ബൂത്ത് ഏജന്റിനെയും മര്‍ദിച്ച കേസ്: നാല് സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

2026ല്‍ കേരളം വീണ്ടും ചുവക്കും, മൂന്നാമൂഴത്തിന് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക: കെ ടി ജലീല്‍

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിധിയിലെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതില്‍ അന്വേഷണം വേണം; ഡി ജി പിക്ക് കത്ത് നല്‍കി ബിജു പൗലോസ്

Kerala

വൈസ് ചാന്‍സലറെ കോടതി നിയമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ ഗവര്‍ണര്‍

Kerala

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ തരംഗമില്ലാതെ പോയത് ദേശീയ നേതാവും ശിങ്കിടികളും കാരണം; കൊടിക്കുന്നിലിനെതിരെ കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്