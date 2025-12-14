Connect with us

Kerala

വൈസ് ചാന്‍സലറെ കോടതി നിയമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ ഗവര്‍ണര്‍

വി സി യെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ചാന്‍സലര്‍ക്കാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചുമതലകള്‍ കോടതി ഏറ്റെടുക്കരുത്. യു ജി സി ചട്ടവും കണ്ണൂര്‍ വി സി കേസിലെ കോടതി വിധിയും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

Published

Dec 14, 2025 2:52 pm |

Last Updated

Dec 14, 2025 2:52 pm

തിരുവനന്തപുരം | സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര അര്‍ലേക്കര്‍. വൈസ് ചാന്‍സലറെ കോടതി നിയമിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു. വി സി നിയമനം സേര്‍ച്ച് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ട തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവര്‍ണര്‍.

വി സി യെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം ചാന്‍സലര്‍ക്കാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ചുമതലകള്‍ കോടതി ഏറ്റെടുക്കരുത്. യു ജി സി ചട്ടവും കണ്ണൂര്‍ വി സി കേസിലെ കോടതി വിധിയും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ കോടതി ഇത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല.

ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനും കോടതികള്‍ക്ക് അധികാരമില്ല. അത്തരം സംഭവങ്ങളും ഈയിടെ ഉണ്ടായി. നിയമനിര്‍മാണ സഭകളെ ബഹുമാനിക്കണം. ഒരേ വിഷയത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത നിലപാട് കോടതികള്‍ക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് പ്രശ്‌നം. എന്തിനാണ് സേര്‍ച്ച് കമ്മിറ്റിയെ കോടതി നിയമിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള അധികാരം ചാന്‍സലര്‍ക്കാണ്. നിയമം പാലിക്കാന്‍ മാത്രം കോടതിക്ക് പറയാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി ഞങ്ങള്‍ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയരുത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലകളെ കോടതി ബഹുമാനിക്കണം. നാളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കാമെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിധിയിലെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതില്‍ അന്വേഷണം വേണം; ഡി ജി പിക്ക് കത്ത് നല്‍കി ബിജു പൗലോസ്

Kerala

വൈസ് ചാന്‍സലറെ കോടതി നിയമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ ഗവര്‍ണര്‍

Kerala

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ തരംഗമില്ലാതെ പോയത് ദേശീയ നേതാവും ശിങ്കിടികളും കാരണം; കൊടിക്കുന്നിലിനെതിരെ കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്

Kerala

'തോല്‍വി ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ തലയില്‍ കെട്ടിവെക്കേണ്ട; എം എം മണി പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗത്തെ ആക്ഷേപിക്കരുതായിരുന്നു'

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു

Kerala

പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല, ഒരു സാഹചര്യത്തില്‍ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ,പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് തനിക്കും; അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം തിരുത്തി എംഎം മണി

Kerala

നെടുമങ്ങാട് ഹോട്ടലില്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്