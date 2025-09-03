National
ബ്രിട്ടനില് വാഹനാപകടത്തില് രണ്ട് ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ഥികള് മരിച്ചു; ഒന്പത് പേര്ക്ക് പരുക്ക്
വിദ്യാര്ഥികള് സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
ലണ്ടന് | ബ്രിട്ടനില് വാഹനാപകടത്തില് ഇന്ത്യക്കാരായ രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികള് മരിച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ നദര്ഗുളില് സ്വദേശി ചൈതന്യ താരെ (23), ബോഡുപ്പല് സ്വദേശി റിഷിതേജ റാപോലു (21) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.അപകടത്തില് ഒന്പത് പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. വിദ്യാര്ഥികള് സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
ചൈതന്യ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ചികിത്സയില് കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് റിഷിതേജ മരിച്ചത്. അപകടത്തില് പരുക്കേറ്റ അഞ്ച് വിദ്യാര്ഥികളെ റോയല് ലണ്ടന് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരില് സായ് ഗൗതം റാവുല്ല (30) എന്നയാള് വെന്റിലേറ്ററില് ചികിത്സയിലാണ്. പരുക്കേറ്റ മറ്റ് വിദ്യാര്ഥികളായ യുവ തേജ റെഡ്ഡി ഗുറം, വംശി ഗൊല്ല, വെങ്കട സുമന്ത് പെന്ത്യാല എന്നിവരും ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തില്പ്പെട്ട കാറുകള് ഓടിച്ചിരുന്ന ഗോപിചന്ദ് ബടമേകല, മനോഹര് സബ്ബാനി എന്നീ രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികളെ യുകെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.