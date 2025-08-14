Connect with us

Kuwait

വ്യാജ മദ്യനിർമ്മാണം; രണ്ട് പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്

രാജ്യത്തുനടന്നുവരുന്ന ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നിരവധി മദ്യ നിർമ്മാണകേന്ദ്രങ്ങളാണ്ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയ അധികൃതർ അടച്ചുപൂട്ടിയത്.

Published

Aug 14, 2025 2:13 pm |

Last Updated

Aug 14, 2025 2:13 pm
കുവൈത്ത് സിറ്റി|കുവൈത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 13പേരുടെ മരണത്തിനും 63 ഓളംആളുകളുടെ വിഷബാധക്കും ഇടയാക്കിയ വിഷമദ്യ ഉത്പാദന കേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുകാരായ രണ്ടു പ്രവാസികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുഅറബ് ദിനപാത്രമാണ് ഇത് റിപ്പോർട് ചെയ്തത്. ഏഷ്യക്കാരായ പ്രവാസികൾ ആണ് ഇവർ. എന്നാൽ ഇവർ ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. അതോടൊപ്പം ശുവൈകിലെ മദ്യനിർമ്മാണ ശാലയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ വിഷമദ്യം വിതരണംചെയ്തവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘംവിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നതയും വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി മീഥേനോൾ വിഷ പാനിയങ്ങളിലൂടെവിശബാധയേറ്റ് 63 പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ആറു മലയാളികൾ അടക്കം 13പേർ മരിക്കുകയും 21പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചികിത്സയിൽ ഉള്ള പലരുടെയും നില അതീവ ഗുരുതമായി തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്തുനടന്നുവരുന്ന ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നിരവധി മദ്യ നിർമ്മാണകേന്ദ്രങ്ങളാണ്ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയ അധികൃതർ അടച്ചുപൂട്ടിയത്. മദ്യ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കുവൈത്തിൽ ശക്തമായഅന്വേഷണങ്ങളും നിയമനടപടികളും നടന്ന് വരികയാണ്.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സ്കൂളിൽ വൈകിവന്നതിന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥിയെ ഒറ്റക്ക് മുറിയിലിട്ടെന്ന് പരാതി

Kerala

വീണ്ടും കൊലവിളിയുമായി ചെന്താമര

National

കിഷ്ത്വാറിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം; നിരവധിപേർ മരിച്ചെന്ന് സൂചന

Kerala

സംഘ്പരിവാർ അനുകൂല പ്രസ്താവന: മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിക്കെതിരെ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Kuwait

വ്യാജ മദ്യനിർമ്മാണം; രണ്ട് പ്രവാസികൾ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്

Kerala

അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനക്കേസ്: എഡിജിപി എം ആര്‍ അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി; വിജിലന്‍സിന്റെ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് കോടതി തള്ളി

Uae

സാലിക്കിന് മികച്ച വരുമാനം; ടോൾ ഇതര വരുമാനം 87 ലക്ഷം ദിർഹം