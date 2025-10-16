International
വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കെ ഗസ്സയിൽ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം; മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; റഫ ക്രോസിംഗ് തുറക്കുന്നത് വൈകുന്നു
വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചിട്ടും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയിലോ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയിലോ കാര്യമായ പുരോഗതി താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഗസ്സയിലെ അൽ-ഷിഫാ ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അബു സൽമിയ
ഗസ്സ സിറ്റി | ഗസ്സയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കെ, ഇസ്റാഈൽ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഖാൻ യൂനിസിലെയും ഗസ്സ സിറ്റിയിലെയും ആക്രമണങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് നാസർ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് അധികൃതർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
രാവിലെ ഖാൻ യൂനിസിലെ ബനി സുഹൈല പ്രദേശത്ത് ഇസ്റാഈൽ ക്വാഡ്കോപ്റ്റർ ഡ്രോൺ ബോംബിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് സമീപം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇസ്റാഈൽ സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ ഒരാൾ, ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. മധ്യ ഗാസ മുനമ്പിലെ കിഴക്കൻ ബുറൈജ് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ മറ്റൊരാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അധിനിവേശ ജെറുസലേമിന് വടക്ക് അൽ-റാം പട്ടണത്തിൽ ഇസ്റാഈലി സൈന്യത്തിന്റെ വെടിയേറ്റ് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി അറിയിച്ചു.
വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇസ്റാഈൽ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്. ഒരുഭാഗത്ത് ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ, വെടിനിർത്തൽ കരാർ തകർന്നാൽ ഹമാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ‘സമഗ്ര പദ്ധതി’ തയ്യാറാക്കാൻ സൈന്യത്തോട് ഇസ്റാഈൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിനായി ഈജിപ്തും ഗസ്സയും തമ്മിലുള്ള റഫ അതിർത്തി തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തുടർന്നും കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്റാഈലിന്റെ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ആളുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിനായി ക്രോസിംഗ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഈജിപ്തുമായി ചേർന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തിയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്റാഈലി ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കിയത്.
വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി, ഇസ്റാഈൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരിൽ മരിച്ച രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടി ഹമാസ് കൈമാറി. എന്നാൽ, അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മറ്റ് ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളും സഹായവും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഹമാസ് അറിയിച്ചു.
2023 ഒക്ടോബറിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഇതുവരെ ഗസ്സയിൽ കുറഞ്ഞത് 67,938 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 1,70,169 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബർ 7-ലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇസ്റാഈലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 1,139 പേരാണ്, കൂടാതെ 200-ഓളം പേരെ ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.