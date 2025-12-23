Connect with us

Kerala

30 കോടി രൂപ കുടിശ്ശിക; എച്ച് എം ടിയുടെ ഫ്യൂസ് ഊരി കെഎസ്ഇബി

കുടിശ്ശിക വന്നതോടെ അഞ്ച് ഏക്കര്‍ ഭൂമി പകരമായി നല്‍കാമെന്ന് എച്എംടി വാഗ്ദാനം നല്‍കിയെങ്കിലും അത് നടപ്പിലായില്ല

Dec 23, 2025 10:09 pm

Dec 23, 2025 10:09 pm

കൊച്ചി | വൈദ്യുതി ബില്‍ ഇനത്തില്‍  വന്‍ തുക കുടിശ്ശികയായതോടെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ എച്എംടിയുടെ ഫ്യൂസ് ഊരി കെ എസ് ഇ ബി. 30 കോടി രൂപയാണ് കുടിശ്ശികയായതോടെയാണ് കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കെ എസ് ഇ ബി കടന്നത്.

 

കുടിശ്ശിക വന്നതോടെ അഞ്ച് ഏക്കര്‍ ഭൂമി പകരമായി നല്‍കാമെന്ന് എച്എംടി വാഗ്ദാനം നല്‍കിയെങ്കിലും അത് നടപ്പിലായില്ല. ഇതോടെയാണ് കെഎസ്ഇബി ഫ്യൂസ് ഊരിയത്‌

