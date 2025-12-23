Kerala
വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം;പ്രതികള്ക്കെതിരെ ഗുരുതര വകുപ്പുകള് ചുമത്തി
പാലക്കാട് | വാളയാര് ആള്ക്കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസില് പ്രതികള്ക്കെതിരെ ഗുരുതര വകുപ്പുകള് ചുമത്തി പോലീസ്. എസ്സി – എസ്ടി അതിക്രമം തടയല്, ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതകം (ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 103 (2)) എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികള്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. കേസില് രണ്ട് പേരെ കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികളെ പിടികൂടാനും മൊബൈല് ഫോണ് ദൃശ്യങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിലും പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി വിമര്ശം ഉണ്ടായിരുന്നു.
കേസില് ഗുരുതര വകുപ്പുകള് ചുമത്താത്തതിലും പോലീസിനെതിരെ ആരോപണമുയര്ന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോള് ഗുരുതര വകുപ്പുകള് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ധനസഹായത്തോടൊപ്പം ഗുരുതര വകുപ്പുകള് കൂടി ചുമത്തണമെന്നായിരുന്നു രാം നാരായണന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം.
കൂടുതല് പേര് മൊബൈല് ഫോണില് ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അത് ശേഖരിക്കാനും പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ട് ദിവസത്തിനുശേഷം മര്ദ്ദനത്തില് ഉള്പ്പെട്ടവര് നാടുവിട്ടു. ഇവര് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായാണ് വിവരം. ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് ഉണ്ടായ അനാസ്ഥ കാരണം തെളിവുകള് ശേഖരിക്കുന്നതിലും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്. ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയ ഫോണുകള് നശിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തല്. അതേ സമയം, പ്രതികളുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കൂടുതല് പേര് ഉടന് അറസ്റ്റിലാകുമെന്നും ഡിജിപി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശികളായ ജഗദീഷ്, വിനോദ് എന്നിവരെ കൂടി കേസില് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മര്ദ്ദനത്തില് ഇവരും പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് കണ്ടെത്തലിനെ തുടര്ന്നാണിത്.