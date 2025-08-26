Alappuzha
ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റില് കഞ്ചാവ് കടത്താന് ശ്രമം; രണ്ടുപേര് പിടിയില്
ചെങ്ങന്നൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് വച്ചാണ് എക്സൈസ് സംഘം കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. 16 ബാറ്റുകളിലായി ഉണ്ടായിരുന്നത് 15 കിലോ കഞ്ചാവ്.
ആലപ്പുഴ | ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റില് കഞ്ചാവ് കടത്താന് ശ്രമം. ചെങ്ങന്നൂരിലാണ് സംഭവം.
റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് വച്ചാണ് എക്സൈസ് സംഘം കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തില് രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
16 ബാറ്റുകളിലായാണ് കഞ്ചാവ് നിറച്ചിരുന്നത്. ആകെ 15 കിലോ കഞ്ചാവാണ് ബാറ്റുകള്ക്കുള്ളില് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കേരളത്തില് കൊടുക്കുന്ന അരി മുഴുവന് മോദിയുടേത്; ഒരു മണി പോലും പിണറായിയുടേതില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്ജ് കുര്യന്
Alappuzha
ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റില് കഞ്ചാവ് കടത്താന് ശ്രമം; രണ്ടുപേര് പിടിയില്
Kerala
താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് മണ്ണിടിച്ചില്; ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു
International
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ട്രംപ്; ഇന്ത്യക്കുമേല് ചുമത്തിയ അധിക തീരുവ വ്യാഴാഴ്ച പ്രാബല്യത്തില് വരും
Gulf
പി സി എഫ് നേതാക്കളെ അബുദാബി കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു
Kerala
അവന്തികക്കെതിരെ സുഹൃത്ത്; രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണം ബി ജെ പിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി
National