വൈദ്യുതി തൂണ്‍ നെഞ്ചില്‍ വീണു മരിച്ച നിലയില്‍ ആദിവാസി യുവാവ്; സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് പോലീസ്

വയനാട് കമ്പളക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ വരുന്ന വെണ്ണിയോട് ചെറുപുഴ പാലത്തിന് സമീപം വെണ്ണിയോട് കൊളക്കാമൊട്ടക്കുന്ന് ഉന്നതിയിലെ അനീഷി (23)നെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയില്‍ കണ്ടത്

Aug 11, 2025 9:13 pm

Aug 11, 2025 9:13 pm

കല്‍പ്പറ്റ | വൈദ്യുതി തൂണ്‍ നെഞ്ചില്‍ വീണു മരിച്ച നിലയില്‍ ആദിവാസി യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് പോലീസ്. വയനാട് കമ്പളക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ വരുന്ന വെണ്ണിയോട് ചെറുപുഴ പാലത്തിന് സമീപം വെണ്ണിയോട് കൊളക്കാമൊട്ടക്കുന്ന് ഉന്നതിയിലെ അനീഷി (23)നെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയില്‍ കണ്ടത്.

ഉപേക്ഷിച്ച വൈദ്യുതി തൂണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ ഇവിടെ ഇരിപ്പിടമൊരുക്കിയിരുന്നു. മദ്യാപന ശീലമുള്ള അനീഷ് രാത്രിയില്‍ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോള്‍ വീണിട്ടുണ്ടാവാമെന്നും ഇരിപ്പിടത്തില്‍ പിടിച്ച് എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ തൂണ്‍ ദേഹത്തേക്ക് വീണതായിരിക്കാമെന്നുമാണ് പോലീസ് നിഗമനം.

മൃതദേഹം മാനന്തവാടി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം നടത്തിയ ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങി വീടിന് സമീപത്തെ പൊതു ശ്മശാനത്തില്‍ സംസ്‌കരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. പിതാവ്: അച്യൂതന്‍. മാതാവ്: പാര്‍വതി. സഹോദരങ്ങള്‍: സുരേഷ്, ജാനകി, അശ്വതി.

 

