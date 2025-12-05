Kerala
കണ്ണൂര് | നിര്മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കില് വീണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരന് മരിച്ചു. കണ്ണൂര് കതിരൂര് പുല്യോട് വെസ്റ്റ് സ്വദേശി അന്ഷിലിന്റെ മകന് മാര്വാന് ആണ് മരിച്ചത്.
തൊട്ടടുത്തുള്ള കുടുംബവീട്ടില് പോകുന്നതിനിടെ കുട്ടി അബദ്ധത്തില് വീണതെന്നാണ് സംശയം. മൃതദേഹം തലശ്ശേരി ജനറല് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
