Kerala
ദേശീയപാത തകര്ന്ന സംഭവം: അടിയന്തര റിപോര്ട്ട് തേടി മന്ത്രി റിയാസ്
ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയോട് വിശദീകരണം തേടി റിപോര്ട്ട് നല്കണം.
കൊല്ലം | കൊട്ടിയത്ത് ദേശീയപാത തകര്ന്ന സംഭവത്തില് പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് അടിയന്തര റിപോര്ട്ട് തേടി സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയോട് വിശദീകരണം തേടി റിപോര്ട്ട് നല്കാനാണ് മന്ത്രി നിര്ദേശിച്ചത്.
കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ: കെ സി വേണുഗോപാല്
ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടേത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാല് എം പി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റ് നടത്തണം.
ഇങ്ങനെ പോയാല് ദേശീയപാത ദുരന്തപാതയായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയപാതാ വിഷയം പാര്ലിമെന്റില് ഉന്നയിക്കുമെന്നും വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
ദേശീയപാത തകര്ന്ന സംഭവം: അടിയന്തര റിപോര്ട്ട് തേടി മന്ത്രി റിയാസ്
National
മാലിദ്വീപിലെ ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് സ്വരാജ്യത്തേക്ക് അയക്കാവുന്ന പ്രതിമാസ തുക വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടി; പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി
Uae
ഗാന്ധിയന് ആദര്ശങ്ങള് എന്നും പ്രസക്തം: യു എ ഇയിലെ ഇന്ത്യന് അംബാസഡര്
National
ഇൻഡിഗോ യാത്രാതടസ്സം: വിമാന സർവീസുകൾ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ സാധാരണ നിലയിലാകും; ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം
Idukki
ഇടുക്കി ശാന്തന്പാറയില് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്
Eranakulam
അപൂർവമായ ‘ഫീറ്റസ് ഇന് ഫീറ്റു’ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടത്തി അമൃത ആശുപത്രി
Kerala