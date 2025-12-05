Kerala
ആലുവയില് വന് ലഹരിവേട്ട; രണ്ടുപേര് പിടിയില്
1,590 കിലോഗ്രാം മെത്തഫിറ്റമില് ആണ് നാര്കോട്ടിക്സ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത്. തേവരപ്പിള്ളി സ്വദേശികളായ നിതിന് വിശ്വം, ആതിഫ് എന്നിവര് കസ്റ്റഡിയില്.
ആലുവ | ആലുവയില് വന് ലഹരിവേട്ട. 1,590 കിലോഗ്രാം മെത്തഫിറ്റമില് ആണ് നാര്കോട്ടിക്സ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത്. ആലുവ എടത്തലയിലാണ് ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.
സംഭവത്തില് തേവരപ്പിള്ളി സ്വദേശികളായ നിതിന് വിശ്വം, ആതിഫ് എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡല്ഹിയില് നിന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചത്.
നിതിന് കൊലപാതക, ലഹരി കേസുകളില് പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Business
ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് 'സെന്ഡ് & വിന് 2025' ക്യാമ്പയിന് സമാപിച്ചു; ബമ്പര് സമ്മാനം അജയ് ചൗഹാന് ഹക്കിം ചൗഹാന്
Kerala
ആലുവയില് വന് ലഹരിവേട്ട; രണ്ടുപേര് പിടിയില്
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യഹരജി ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും
National
യാത്രക്കാര്ക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടില് ഖേദിക്കുന്നു; റദ്ദാക്കിയ സര്വീസുകളുടെ ടിക്കറ്റ് ചാര്ജ് പൂര്ണമായി തിരികെ നല്കും: ഇന്ഡിഗോ
Kerala
ദേശീയപാത തകര്ന്ന സംഭവം: അടിയന്തര റിപോര്ട്ട് തേടി മന്ത്രി റിയാസ്
National
മാലിദ്വീപിലെ ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് സ്വരാജ്യത്തേക്ക് അയക്കാവുന്ന പ്രതിമാസ തുക വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടി; പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി
Uae