Kerala
പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണി; വീട്ടമ്മ പുഴയില് ചാടി മരിച്ച നിലയില്
പ്രദേശവാസിയായ വിരമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയില് നിന്ന് ആശ പലിശയ്ക്ക് പണം വാങ്ങിയിരുന്നു
കൊച്ചി | കാണാതായ വീട്ടമ്മയെ പുഴയില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. എറണാകുളം കോട്ടുവളളി സ്വദേശിനി ആശ ബെന്നി (42) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് ആശയെ വീട്ടില്നിന്നു കാണാതായത്. പിന്നാലെ വീടിനു സമീപത്തെ പുഴയില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണിയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് അറിയുന്നത്.
പ്രദേശവാസിയായ വിരമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയില് നിന്ന് ആശ പലിശയ്ക്ക് പണം വാങ്ങിയിരുന്നു. മുതലും പലിശയും തിരിച്ചടച്ചിട്ടും പലിശക്കാര് ഭീഷണി തുടര്ന്നുവെന്നാണ് ആശയുടെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പില് പറയുന്നത്.പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഭാര്യയ്ക്കും എതിരെ ആശ ആലുവ റൂറല് എസ്പിക്ക് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. പരാതിക്കു പിന്നാലെ പറവൂര് പോലീസ് ഇരുകൂട്ടരെയും സ്റ്റേഷനില് വിളിച്ചു വരുത്തി. ഇതിനു പിന്നാലെ പലിശക്കാര് രാത്രി വീണ്ടും ആശയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഭീഷണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു. ഇതില് മനം നൊന്താണ് ആശ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. ആശ എഴുതിയതെന്ന് കരുതുന്ന ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് വീട്ടില് നിന്ന് ലഭിച്ചു. മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനു ശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനല്കും.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. ഹെല്പ്ലൈന് നമ്പരുകള് – 1056, 0471- 2552056)