Kerala
പാലക്കാട് ക്ഷേത്രക്കുളത്തില് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
മണ്ണംപറ്റ ഇല്ലിക്കോട്ടില് ദീപക്ക് (22) ആണ് മരിച്ചത്.
പാലക്കാട്|പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണംപറ്റ ക്ഷേത്ര കുളത്തില് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. മണ്ണംപറ്റ ഇല്ലിക്കോട്ടില് ദീപക്ക് (22) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം.ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ആശാവര്ക്കറായ ദീപയുടെയും പരേതനായ രാമദാസന്റെയും മകനാണ് ദീപക്. നാട്ടുകാര് വിവരം അറിയിച്ചതിനെതുടര്ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.
മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്ക്കുശേഷം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോകും. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്ക്ക് വിട്ടു നല്കും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
സനെ തകൈച്ചി ജപ്പാന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Kerala
അട്ടപ്പാടിയിലെ കര്ഷകന്റെ മരണം; അഗളി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് കോണ്ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം
Uae
എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തെ പോലീസ് രക്ഷിച്ചു
Uae
അൽ ഐൻ സഖർ ഇന്റർചേഞ്ച് തുറന്നു
Kerala
പാലക്കാട് ക്ഷേത്രക്കുളത്തില് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോര്ട്ട് ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച് എസ്ഐടി
Kerala