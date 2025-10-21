Connect with us

Uae

അൽ ഐൻ സഖർ ഇന്റർചേഞ്ച് തുറന്നു

പദ്ധതി 185 ദശലക്ഷം ദിർഹം ചെലവിൽ

Published

Oct 21, 2025 12:52 pm |

Last Updated

Oct 21, 2025 12:52 pm

അൽ ഐൻ| അൽ ഐനിലെ സഖർ ഇന്റർചേഞ്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിച്ച് തുറന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയും ഗതാഗത വകുപ്പാണ് (ഡി എം ടി) പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്. 185 ദശലക്ഷം ദിർഹം ചെലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ 22 മാസമെടുത്തു. അൽ ഐനിന്റെ വടക്കും തെക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായ ഹസ്സ ബിൻ സുൽത്താൻ സ്ട്രീറ്റിന് കീഴിൽ ഓരോ ദിശയിലും മൂന്ന് വരികളുള്ള 900 മീറ്റർ തുരങ്കവും നിർമിച്ചു.

കിഴക്ക് ഫലാജ് ഹസ്സ പ്രദേശത്തെയും പടിഞ്ഞാറ് സഖർ പ്രദേശത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ, സഖർ, ശാബ് അൽ അശ്്കർ, നാമ, ഐൻ അൽ ഫായിദ, ഷുബത്ത് അൽ വത്ത എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്കും വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിന്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വകാര്യ സ്‌കൂൾ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രാ കുരുക്ക് കുറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.

നിലവിലുള്ള റൗണ്ട്എബൗട്ടിനെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ച നാല് വശങ്ങളിലേക്കുള്ള കവലയാക്കി മാറ്റുക, യാത്രാ സമയം കുറക്കുക, ഗതാഗത സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് അൽ ഐൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുല്ല ഹംദാൻ അൽ അമീരി പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

സനെ തകൈച്ചി ജപ്പാന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Kerala

അട്ടപ്പാടിയിലെ കര്‍ഷകന്റെ മരണം; അഗളി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം

Uae

എമിറേറ്റ്സ് റോഡിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനത്തെ പോലീസ് രക്ഷിച്ചു

Uae

അൽ ഐൻ സഖർ ഇന്റർചേഞ്ച് തുറന്നു

Kerala

പാലക്കാട് ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് എസ്‌ഐടി

Kerala

നല്ലത് അംഗീകരിക്കാന്‍ ചിലര്‍ക്ക് പ്രയാസം; പാളയം മാര്‍ക്കറ്റ് കല്ലുത്താന്‍ കടവിലേക്ക് മാറ്റി; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് പാളയത്ത് വന്‍ പ്രതിഷേധം