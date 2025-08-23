Kerala
രാഹുലിനെതിരെ നിയമപരമായി ഒരു പരാതിയും ഇല്ല; ഷാഫി പറമ്പില്
കോഴിക്കോട്| താന് എങ്ങോട്ടും ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്നും മുങ്ങിയെന്ന പരാമര്ശം തെറ്റാണെന്നും ഷാഫി പറമ്പില് എംപി. ബിഹാറില് പോയത് പാര്ട്ടി ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നു ഷാഫി പറമ്പില് പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെതിരെ നിയമപരമായ ഒരു പരാതിയുമില്ല. ആരോപണം വന്ന ഉടന് തന്നെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെന്നാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷാഫി പ്രതികരിച്ചത്.
സംഘടന ചുമതല ഒഴിഞ്ഞിട്ടും കോണ്ഗ്രസിനെ ധാര്മികത പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വിവാദങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ് നിര്വീര്യമാകില്ല. രാഹുല് എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാന് സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും ധാര്മികതയെന്തെന്നും ഷാഫി പറമ്പില് ചോദിച്ചു. കോണ്ഗ്രസിനെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഷാഫി പറമ്പില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.