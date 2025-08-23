Connect with us

Kerala

രാഹുലിനെതിരെ നിയമപരമായി ഒരു പരാതിയും ഇല്ല; ഷാഫി പറമ്പില്‍

വിവാദങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിര്‍വീര്യമാകില്ല. രാഹുല്‍ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും ധാര്‍മികതയെന്താണ്.

Published

Aug 23, 2025 1:17 pm |

Last Updated

Aug 23, 2025 1:17 pm

കോഴിക്കോട്| താന്‍ എങ്ങോട്ടും ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്നും മുങ്ങിയെന്ന പരാമര്‍ശം തെറ്റാണെന്നും ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംപി. ബിഹാറില്‍ പോയത് പാര്‍ട്ടി ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നു ഷാഫി പറമ്പില്‍ പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെതിരെ നിയമപരമായ ഒരു പരാതിയുമില്ല. ആരോപണം വന്ന ഉടന്‍ തന്നെ  യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെന്നാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷാഫി പ്രതികരിച്ചത്.

സംഘടന ചുമതല ഒഴിഞ്ഞിട്ടും കോണ്‍ഗ്രസിനെ ധാര്‍മികത പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വിവാദങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിര്‍വീര്യമാകില്ല. രാഹുല്‍ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും ധാര്‍മികതയെന്തെന്നും ഷാഫി പറമ്പില്‍ ചോദിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിനെ നിശ്ശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഷാഫി പറമ്പില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Saudi Arabia

മലപ്പുറം ഊരകം സ്വദേശി മക്കയിൽ നിര്യാതനായി

Kerala

എഡിഎം നവീന്‍ ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണ ഹരജിയില്‍ ഈ മാസം 29 ന് കോടതി വിധി പറയും

Kerala

രാഹുലിനെതിരെ നിയമപരമായി ഒരു പരാതിയും ഇല്ല; ഷാഫി പറമ്പില്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് ഒരു പരാതിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല; ദീപ ദാസ് മുന്‍ഷി

National

ധര്‍മ്മസ്ഥല കേസ്; വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയ മുന്‍ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി അറസ്റ്റില്‍

Kerala

രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ. സി ജി രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

കേരള സ്‌കൂള്‍ ശാസ്‌ത്രോത്സവ സംഘാടകസമിതി രൂപീകരണയോഗം; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പേര് നോട്ടീസില്‍ നിന്നു ഒഴിവാക്കി