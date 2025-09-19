Connect with us

Kozhikode

മർകസ് പ്രതിനിധി സംഘം തിരിച്ചെത്തി

നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മർകസിന് കീഴിലുള്ള 'തൈബ ഗാർഡൻ' കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 21 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി.

Published

Sep 19, 2025 1:34 pm |

Last Updated

Sep 19, 2025 1:34 pm

തിരിച്ചെത്തിയ പ്രതിനിധി സംഘം കാന്തപുരം ഉസ്താദുമായി സംവദിക്കുന്നു

കോഴിക്കോട്| മർകസിന് കീഴിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹിക, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിനുമായി വടക്ക്-കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പോയിരുന്ന മർകസ് പ്രതിനിധി സംഘം തിരിച്ചെത്തി. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മർകസിന് കീഴിലുള്ള ‘തൈബ ഗാർഡൻ’ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 21 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. ഈ മേഖലകളിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ആയിരത്തോളം മദ്രസകളുടെ പ്രവർത്തനരീതികൾ നേരിട്ട് കണ്ടു.

യാത്രയുടെ ഭാഗമായി സംഘം ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്ക്, ഭുവനേശ്വർ, മയൂർഭഞ്ച്, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദിഗ, ആന്റില, മാലിക്ക് പൂർ, കൊൽക്കത്ത, മുർഷിദാബാദ്, ഷാംസി, മാജിഗണ്ഡ എന്നിവിടങ്ങളിലും ജാർഖണ്ഡ്, ബീഹാർ, നേപ്പാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ മർകസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സന്ദർശനം നടത്തി.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയത്ത് പാമ്പു കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

തൃശൂരില്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യുവാവ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍; പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാര്‍

Kerala

ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതിയില്ല; സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

Uae

രാത്രികാല സുരക്ഷ; യു എ ഇ മികച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ

Uae

പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വാട്‌സ്ആപ്പ് വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം

Kerala

തിരവനന്തപുരത്ത് അരക്കിലോയോളം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

പാലിയേക്കരിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ഉപാധികളോടെ ടോള്‍ പിരിവിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി