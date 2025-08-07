Kerala
കേരളത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യത
മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യത. ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്നലെ കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പായ റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴക്ക് ശമനമായതോടെ ഇന്നലെ റെഡ് അലര്ട്ട് എല്ലാം പിന്വലിച്ചു.
റെഡ് അലര്ട്ട് പിന്വലിച്ചെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് നാളെ യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
